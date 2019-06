Exclusief voor abonnees Gebikkeld voor wat ze waard zijn EK voorbij (op waterkansje na) 20 juni 2019

Bondscoach Johan Walem troost Dodi Lukebakio, die een gesel was voor de achterhoede van Spanje. De jonge Duivels slikten in de 89ste minuut de 2-1. Het had nochtans gekund: de Belgen stonden degelijk en kregen voldoende mogelijkheden om te scoren. Het tweede verlies op rij is hiermee echter een feit nadat ze zondag ook al verloren hadden tegen Polen. EK voorbij dus. Al is er mathematisch nog een waterkansje op een olympisch ticket dankzij de onverwachte zege van Polen gisteravond tegen Italië.

