Gebakken lucht Onze opinie 18 mei 2018

'The Donald' is onder ons. Volgens energieminister Bart Tommelein (Open Vld) begint Bart De Wever (N-VA) op Trump te gelijken wanneer hij het met veel moeite bereikte energiepact afschildert als een fata morgana. Volgens Gwendolyn Rutten (Open Vld) is de N-VA-voorzitter jaloers op het succes van Tommelein. En Wouter Beke (CD&V) noemt de man op het Schoon Verdiep net niet deloyaal aan twee regeringen tegelijk. Telkens De Wever storm oogst, vraagt een mens zich af wat nu het meeste verbaast: dat hij zonder verpinken zijn coalitiepartners - premier Michel op kop - in hun hemd zet wanneer dat past binnen de permanente N-VA-campagne? Of dat die coalitiepartners daar nog telkens zo verbaasd op reageren? Het stond gewoon in de sterren geschreven dat N-VA haar verbale verzet tegen de kernuitstap zou meenemen naar de verkiezingen. De Wever had het zelf aangekondigd.

