GD INgooigem-VK Dadizele A 0-2 05 maart 2018

00u00 0

Ingooigem kan terugblikken op een goede prestatie tegen topploeg Dadizele, dat veel meer moeite had dan verwacht tegen de voorlaatste. De beste kans voor de rust was voor Ingooigem. Abdallah kwam alleen voor de doelman, die redde. Na de rust was Dadizele meer in balbezit. Ingooigem pakte, zonder succes, uit met een paar counters. Na een lange bal kopte Bourgeois aan de tweede paal binnen. Hij deed over na een vrijschop.

