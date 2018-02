GD INGOOIGEM-EVC BESELARE 1-1 19 februari 2018

De thuisploeg kende een droomstart. In de eerste minuut trapte Platteau vanaf twintig meter de 1-0 binnen. Op het halfuur viel met een vrijschop in de kruising de gelijkmaker. Beide ploegen gingen voluit. In een wedstrijd met veel middenveldspel of lange ballen speelden de doelmannen zich in de kijker. Ze redden elk een drietal kansen.

