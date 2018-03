GBL stapt in Becel-moeder 16 maart 2018

De holding van Albert Frère, GBL, gaat 250 miljoen euro investeren in Flora Food Group. Dat is de voormalige boter- en margarinepoot van Unilever met merken als Becel en Pro Activ. Recent heeft Unilever die poot voor 6,8 miljard euro verkocht aan het investeringsfonds KKR. Uit de jaarcijfers van GBL blijkt nu dat de holding via zijn dochtervennootschap Sienna Capital ook een klein deel in die overname heeft geïnvesteerd. Overigens heeft GBL een goed jaar achter de rug. De holding verdiende netto 705 miljoen euro en verhoogt zijn brutodividend tot 3 euro per aandeel. Het rapport leert verder dat GBL het afgelopen jaar zijn belangen in Burberry (tot 6,46%), GEA (tot 4,25%), PernodRicard (tot 10,6%) en Parques Reunidos (tot 21,19%) heeft verhoogd.

