GBL lonkt naar Franse gistgigant 29 november 2018

De Frère-holding GBL voert onderhandelingen om in het kapitaal van Lesaffre te stappen. De Noord-Franse groep is één van de grootste gistproducenten ter wereld, naast het Britse AB Mauri en het Canadese Lallemand. In één van de drie broden wereldwijd zit gist van Lesaffre, zo meldt de Franse zakenkrant 'Les Echos'. De Franse groep realiseert met 10.000 werknemers in 63 vestigingen een omzet van 2 miljard euro. Lesaffre is echter op zoek naar externe investeerders omdat een aantal van de 30 familiale aandeelhouders hun belang wil verzilveren en de gistproducent extra middelen nodig heeft om zijn expansie te financieren. De voorkeur gaat daarbij uit naar een langetermijninvesteerder die ook vertrouwd is met familiale aandeelhouders. GBL wordt als een goede partij beschouwd, want Albert Frère geniet in Frankrijk veel aanzien. Toch sluit Lesaffre een partnerschap met een industriële groep nog niet uit.

