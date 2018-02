Gaviria wint in eigen land 07 februari 2018

Fernando Gaviria (23) heeft het goede gevoel alweer te pakken. Gisteren won hij de eerste etappe (99,9 kilometer) in de Colombia Oro y Paz, een nieuwe rittenkoers in zijn thuisland. Gaviria werd perfect afgezet door zijn collega's en won de massasprint in Palmira met sprekend gemak. Juan Sebatian Molano van Manzana Postobon, ook een thuisrijder, was tweede op een dubbele fietslengte. Gaviria's ploegmaats Maximiliano Richeze en Alvaro Hodeg werden derde en vijfde en zetten zo de dominantie van Quick.Step nog extra in de verf.

