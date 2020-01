Exclusief voor abonnees Gaviria wint, Evenepoel blijft leider SAN JUAN 30 januari 2020

Een rustig dagje voor leider Remco Evenepoel in de Ronde van San Juan. Onze 20-jarige landgenoot, die dinsdag in de tijdrit de macht greep, werd tussen San José de Jáchal en San Agustín veilig naar de finish geloodst door zijn Deceuninck-Quick.Step-ploegmaats. Winst voor The Wolfpack zat er niet in. Fernando Gaviria toonde zich voor een tweede maal oppermachtig in de massasprint. De 25-jarige Colombiaan van Team Emirates vloerde Rudy Barbier - die de openingsetappe won - en Álvaro Hodeg. Vandaag is het rustdag, morgen valt wellicht de beslissing in de zware koninginnenetappe. (GVS)