Exclusief voor abonnees Gaviria wellicht getroffen door coronavirus 05 maart 2020

Volgens de laatste cijfers van de UCI hebben acht mensen (renners en personeel) positief getest op het coronavirus tijdens en na afloop van de UAE Tour. Italiaanse media maken zelfs gewag van twaalf personen, waarbij ook één toerist die in het kennershotel verbleef. Bij de besmette personen zou een Colombiaanse renner zitten. Dat kan bijna niemand anders zijn dan Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), die al de hele tijd in quarantaine zit. Gaviria's familie kon dat gisteren niet bevestigen. "We kunnen niet met hem praten en hebben dus geen informatie over hem." (BA/JDK)