Gaviria: "Vlaanderen en Roubaix ontdekken"

Fernando Gaviria heeft dit seizoen twee grote doelen: de voorjaarsklassiekers en de Tour. De bazen wilden het niet bevestigen, maar de renners vertelden spontaan dat de ploeg straks mikt op de groene trui in Parijs. Voor het zover is, wil de Colombiaan zich eerst tonen in het voorjaar. "Ik wil goed zijn van Milaan-Sanremo tot Parijs-Roubaix", zegt hij. "In Sanremo heb ik al meegedaan voor winst. Vlaanderen en Roubaix worden nieuw voor me. Ik hoop dat ik me kan tonen, en ik wil presteren, maar het is de eerste keer: 't wordt een ontdekking." (BA)

