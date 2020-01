Exclusief voor abonnees Gaviria oppermachtig in massaspurt 28 januari 2020

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) won de tweede rit in de Ronde van San Juan. De 25-jarige Colombiaan vierde net als vorig jaar in Pocito en is ook de nieuwe leider in de Argentijnse rittenkoers. Gaviria klopte met veel overmacht Nicolás Naranjo en Marco Benfatto in de verwachte massasprint, Piet Allegaert (Cofidis) werd vierde. Hodeg (Deceuninck-Quick.Step) raakte ingesloten en kwam er niet aan te pas. Een achtkoppige groep zonder landgenoten sierde de vlucht van de dag en pakte een maximale voorsprong van 2'30''. De laatste overblijvers werden op elf kilometer van de finish gegrepen.