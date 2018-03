Gaviria naast Gilbert en Stybar in Strade 01 maart 2018

Quick.Step Floors verschijnt zaterdag met de Tsjech Zdenek Stybar en Philippe Gilbert als kopmannen aan de start van de twaalfde editie van de Strade Bianche. De twee voormalige winnaars van de wedstrijd met onverharde stroken (Gilbert in 2011 en Stybar in 2015) krijgen er de Italiaan Eros Capecchi, de Colombiaan Fernando Gaviria, de Duitser Maximilian Schachmann en onze landgenoten Iljo Keisse en Pieter Serry in steun. Voornaamste concurrenten zijn titelverdediger Kwiatkowski, olympisch kampioen Van Avermaet, wereldkampioen Sagan, Girowinnaar Dumoulin en Ronde van Lombardije-winnaar Nibali. (XC)