Gaviria met zege nummer 30 voor Quick.Step 15 mei 2018

00u00 0

Fernando Gaviria (23) won zondagnacht de eerste etappe in de Ronde van Californië. De Colombiaan van Quick.Step Floors sprintte in Long Beach sneller dan Caleb Ewan, Peter Sagan, Marcel Kittel en Alexander Kristoff. De jonge Belg Jasper Philipsen (20, Hagens Berman Axeon) was de eerste landgenoot op plaats zes. Gaviria kreeg uiteraard ook de eerste leiderstrui.