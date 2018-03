Gaviria met succes geopereerd 15 maart 2018

00u00 0

Fernando Gaviria (23) werd gisteren met succes geopereerd aan zijn hand. De Colombiaanse sprinter kwam maandag in de voorlaatste etappe van Tirreno-Adriatico ten val toen hij in de voorbereiding van de sprint tegen het wiel van een ploegmaat reed. Hij liep daarbij een breukje op in een middenhandsbeentje. Dinsdag werd hij overgevlogen naar België, waarna hij gisteren geopereerd werd in het ziekenhuis van Herentals. "Die operatie is goed verlopen", klinkt het bij de ploeg. "Fernando gaat nu naar huis in Colombia om te revalideren." De Zuid-Amerikaan zou over vijf dagen de training mogen hervatten, weliswaar aan beperkte intensiteit. Zijn hand zit voorlopig in een harde brace en dus is zijn beweeglijkheid beperkt. Op dit moment is er nog geen exacte datum voor zijn rentree in het peloton, dat hangt af van hoe zijn revalidatie verloopt. Maar dat hij de klassiekers zal missen, daar verandert niks meer aan. (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN