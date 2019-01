Gaviria met sprekend gemak naar tweede ritzege 31 januari 2019

Een één-tweetje versierde kopman Gaviria helaas niet met lead-out Consonni. Sagan en Hodeg wurmden zich nog tussen de twee renners van UAE Emirates in. Maar één en vier: daar kan je mee uitpakken. Vorig jaar kwam Gaviria in Villa San Agustin nog ten val en werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. "Noem het zeker geen sportieve revanche. Ook al dacht ik er wel even aan terug toen ik de bewuste plek passeerde. Maar eigenlijk denk ik niet graag meer aan het verleden. Wel aan de toekomst en de wedstrijden die ik wil winnen", aldus de 24-jarige Colombiaan, die eind 2018 tijdens de moeizame speurtocht van Patrick Lefevere naar een nieuwe hoofdsponsor alsnog de vrijheid kreeg.

