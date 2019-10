Exclusief voor abonnees Gaviria maakt einde aan droogte in Guangxi 18 oktober 2019

00u00 0

De eerste rit in de Ronde van Guangxi was een prooi voor Fernando Gaviria. De Colombiaan van UAE Emirates klopte Pascal Ackermann na een prangende sprint. Vicewereldkampioen Matteo Trentin werd derde. Voor Gaviria was het de eerste zege sinds zijn triomf in de derde rit van de Giro. De Belgen konden geen plekje in de top tien bemachtigen, maar Victor Campenaerts liet zich wel opmerken in China. Onze landgenoot sprong in de laatste kilometers weg uit het peloton, maar werd op anderhalve kilometer van de streep ingerekend. (XC)