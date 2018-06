Gaviria drie keer tweede: "Niet grappig" 18 juni 2018

Na Sagan en Colbrelli nam zaterdag ook Arnaud Démare in de spurt in Bellinzona de maat van Fernando Gaviria. Wéér tweede dus, voor de derde keer al. "Niet grappig", vond de 23-jarige Colombiaan dat. "Maar het is zoals het is, Démare was gewoon sterker." Gaviria trekt zich op aan zijn prima conditie. "Ik voel me goed en kijk uit naar mijn laatste voorbereidende hoogtestage in Livigno." Volgens Quick.Step Floors-ploegleider Rik Van Slycke komt het wel goed, straks in de Tour. "Er is geen reden tot paniek. Fernando is sterk, de ploeg ook. Details bepalen voorlopig nog het verschil tussen winst en verlies." (JDK)