Gavia geschrapt uit parcours 27 mei 2019

Morgen in de zestiende rit van de Giro d'Italia worden de renners niet over de Gavia gestuurd. De befaamde klim is ontoegankelijk als gevolg van het aanhoudende slechte weer in Italië. Er ligt nog sneeuw op de Gavia en plaatselijke autoriteiten hebben de organisatoren gewaarschuwd voor lawinegevaar. Start (Lovere) en aankomst (Ponte di Legno) van de etappe blijven ongewijzigd. De rit gaat over 194 kilometer. De belangrijkste helling morgen wordt de Mortirolo (1.854 meter). (MG)