Exclusief voor abonnees Gault&Millau geeft voor het eerst punten aan foodfestival 24 juni 2019

00u00 0

Voor de eerste keer in België heeft Gault&Millau punten gegeven aan een culinair evenement. Die eer was weggelegd voor Mise en Plage, een luxueus foodfestival dat afgelopen weekend plaatsvond op het strand van Knokke. In een tent van 2.200 vierkante meter voor het Casino kwamen duizenden nieuwsgierigen - en vooral hongerigen - proeven van de creaties van vijftien (sterren)chefs. Gault&Millau beoordeelde niet alleen de gerechten, maar ook de locatie en de sfeer. De eerste voorlopige beoordeling is alvast erg lovend, met onder meer complimenten voor "de fenomenale setting, prachtige ontvangst, vriendelijk personeel, grote variatie, wondermooie bars en leuke beleving". "Kortom: een hoog niveau over de ganse lijn", aldus de recensenten. Onder andere Pure C, een van de restaurants van topchef Sergio Herman, was vertegenwoordigd. Absoluut hoogtepunt was "het adembenemende dessert van Chocolatier M".

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis