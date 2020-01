Exclusief voor abonnees Gauff (15) klopt titelverdedigster Osaka 25 januari 2020

Naomi Osaka (WTA 3) werd gisteren in de derde ronde simpel weggezet (6-3, 6-4) door de amper vijftienjarige Coco Gauff (WTA 67). De Amerikaanse is al een sensatie, maar op de US Open vijf maanden geleden werd het in de derde ronde nog 6-3, 6-0 voor Osaka. Nu leek het eerder de Japanse titelverdedigster die bevangen werd door de stress - ze sloeg maar liefst 30 onnodige fouten - terwijl Gauff als een doorwinterde prof naar de achtste finale struinde. "Waar gaat mijn leven naartoe? Twee jaar geleden verloor ik hier nog in de eerste ronde van het juniorentoernooi", aldus Gauff. "Dit is zot." Een vierde ronde tegen Kenin (WTA 15) of Zhang (WTA 35) wordt het vervolg.

