Gatz wil niet naar debat met alleen maar mannen 14 maart 2018

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) heeft gisteravond op de valreep een debat van de Leuvense studentenvereniging Politika afgezegd omdat er geen enkele vrouw aanwezig was in het zeskoppige panel. Dat bestond uit Kristof Calvo (Groen), Sammy Mahdi (CD&V), Lorin Parys (N-VA), Bruno Tobback (sp.a) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang). Gatz was al onderweg naar Leuven toen hij besliste rechtsomkeer te maken. "Ik had het zelf te laat in de mot, maar dit is 2018: een panel zonder vrouwen is geen echt politiek debat. Zonder mij dus", twitterde Gatz, die zich wel uitvoerig verontschuldigde bij de organisatoren.