Gatz wil Brueghels uit 'Stukken van mensen' kopen 07 april 2018

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) wil de twee 17de-eeuwse schilderijen van Jan Brueghel de Jonge kopen, die deze week te zien waren in 'Stukken van mensen'. In het VIER-programma werd 1,5 miljoen euro geboden, maar dat was te weinig. Nu dreigen de werken in buitenlandse handen te vallen. Sven Gatz heeft een onderzoek bevolen door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen naar het belang van de werken. "Als de experts van oordeel zijn dat het om topstukken gaat, dan komt dat voor de Topstukkenraad. Geeft die een gunstig advies, dan zullen we de aankoop bekijken. In zoverre het budget het toelaat", klinkt het. (BCL)