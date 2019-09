Exclusief voor abonnees Gatlin: WK in gevaar? 05 september 2019

Gaat Justin Gatlin op het WK zijn titel op de 100m kunnen verdedigen? Dat is de vraag nadat de 37-jarige Amerikaan dinsdag tijdens een race in Zagreb na 80m naar zijn hamstrings greep. Hij hield in en finishte nog als vierde, in 10.29, maar verliet de piste, ondersteund door andere atleten. Zijn manager liet weten dat Gatlin uit voorzorg afremde omdat hij wat voelde in zijn bil, maar dat zijn WK niet in het gedrang zou komen. (VH)