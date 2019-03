Gat in sociale zekerheid is pas voor na de verkiezingen RW

12 maart 2019

05u00

Bron: Belga 0 De Krant Hoe groot is het gat in de sociale zekerheid? Pas na de verkiezingen zullen daar cijfers over zijn. Bonden en werkgevers klagen de grote onzekerheid aan. "We varen blind", klinkt het.

Net voor de krokusvakantie stond een vergadering gepland onder de sociale partners om de financiële staat op te maken van de sociale zekerheid. Zijn er geen tekorten ontstaan? En waar moet er worden bijgestuurd? Traditioneel is het een schot voor de boeg voor de begrotingscontrole in maart, waar de regering haar cijfers op orde zet voor de rest van het jaar. Maar de bewuste vergadering werd afgelast, vernam 'De Morgen'. De regering plant voor de verkiezingen geen begrotingscontrole meer, waardoor ook geen advies meer gevraagd moet worden aan de sociale partners. Het maakt vakbonden en werkgevers ongerust. "Terwijl in het parlement nog volop beleid wordt uitgetekend, weten we niet waar we aan toe zijn", zegt Caroline Deiteren van Unizo. "Wat gaat de impact zijn?"

Het duidt er opnieuw op dat de nieuwe regering bij haar aantreden zwaar zal moeten besparen. Voor dit jaar moet ze nog op zoek naar 7,7 miljard om de begroting in evenwicht te krijgen. (RW)