Exclusief voor abonnees Gat in ozonlaag op z'n kleinst in 30 jaar 11 september 2019

Klimaatnieuws kan soms ook goed zijn: het gat in de ozonlaag boven Antarctica - het blauwe gebied op de beelden - was sinds half de jaren 80 nog nooit zo klein. Dat concludeerde Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) uit satellietbeelden. Het ozongat boven Antarctica is tussen september en oktober - het 'ozongatenseizoen' - het grootst, omdat de winter aan de Zuidpool dan verloopt. Dit jaar nam het gat echter al aan het begin van het seizoen ongezien snel af in omvang, om morgen zijn kleinste oppervlakte in meer dan 30 jaar te bereiken, voor deze tijd van het jaar. Daarna wordt het volgens de voorspellingen tot december geleidelijk aan weer groter. Algemeen was het ozongat, een plek in de ozonlaag waar ozon in veel lagere concentraties aanwezig is dan gewoonlijk, in 2006 op zijn grootst. Sindsdien neemt de omvang langzaam af. (SPK)

