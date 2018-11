Gat in ozonlaag (onverwacht) groter 07 november 2018

Het gat in de ozonlaag - in de praktijk geen gat, maar een stuk atmosfeer waar de ozonconcentratie extreem dun is - is onverwacht opnieuw groter geworden. Er werd immers aangenomen dat de ozonlaag zich in de tweede helft van de eeuw zou herstellen. De ozonlaag beschermt ons tegen kwalijke uv-straling van de zon, maar wordt aangetast door cfk's (chloorfluorkoolwaterstoffen) die in de jaren 30 werden ontwikkeld en voorkwamen als koelmiddel en in spuitbussen.

