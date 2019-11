Exclusief voor abonnees Gat in ozonlaag krimpt Hoopvol nieuws uit de stratosfeer 09 november 2019

Kleiner dan ooit voor de tijd van het jaar, zo rapporteerde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA eind oktober over het gat in de ozonlaag. Normaal heeft dat rond deze periode een omvang van zo'n 20 miljoen vierkante kilometer, nu bedraagt het minder dan de helft. Goed nieuws, ongetwijfeld, maar hoe moeten we dat interpreteren? "Globaal zijn we op de goede weg", aldus Roeland Van Malderen van het KMI.