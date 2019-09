Exclusief voor abonnees Gat in ozonlaag boven Zuidpool kleinst in 30 jaar 20 september 2019

Het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool is dit jaar het kleinst in dertig jaar. Onderzoekers merken ook op dat het gat dit jaar een ongebruikelijke vorm heeft: niet gecentreerd boven de pool, maar zwaar gekanteld richting Zuid-Amerika. Deze nooit eerder voorgekomen vorm wijst volgens wetenschappers op een ernstige verstoring van de polaire vortex, die lage temperaturen in de stratosfeer vasthoudt.

