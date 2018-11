Gat in begroting kleiner dan verwacht: tekort van 'slechts' 5 miljard, volgens Europese Commissie Lieven Desmet

09 november 2018

05u24 0 De Krant De federale regering haalt allicht even adem, nu de Europese Commissie voorspelt dat het gat in haar begroting beperkt zal blijven tot 5 miljard euro. Ook de staatsschuld zakt voor het eerst sinds jaren onder de symbolische 100%. Maar Europa is nog lang niet tevreden en vraagt extra maatregelen.

De voorspellingen van de Commissie vallen positiever uit dan enkele maanden geleden. Toen werd voor 2019 nog een begrotingstekort van 1,3% voorspeld, maar vandaag stelt de Commissie dat bij tot 1,1% of 5 miljard euro tekort. Dat is een pak optimistischer dan de eerdere prognoses van het Planbureau, het Internationaal Monetair Fonds en de Nationale Bank. Die gingen een tijd geleden nog uit van een put die kon oplopen tot 7 à 8 miljard. Om u een idee te geven: dat is het budget van de federale politie, Binnenlandse Zaken en Justitie sámen. Nu is de voorspelling voor 2019 dus minder slecht, maar het tekort zou wel lichtjes stijgen tegenover dit jaar: van 1% naar 1,1%. In de eurozone doen enkel Spanje, Frankrijk en Italië het slechter. Nederland en Duitsland hebben een begrotingsoverschot van meer dan 1%: daar krijgt de overheid dus meer geld binnen dan ze uitgeeft.

Kans gemist

Ter herinnering: onze regering ging bij haar aantreden uit van een begrotingsevenwicht, maar die ambitie werd (jaar na jaar) opgeschoven tot in 2020. Het tekort van 5 miljard dat nu voorspeld wordt, ligt in de lijn van de 4,5 miljard euro waar de regering bij haar begrotingsopmaak van uitging. Dat het cijfer meevalt, heeft te maken met het feit dat bedrijven meer voorafbetalingen doen van hun belastingen, nadat de boetes voor wie dat niet doet omhoog gingen.

Maar om echt te weten hoe onze financiën evolueren, moeten we kijken naar het structureel tekort, waaruit eenmalige mee-of tegenvallers en de conjunctuur zijn weggefilterd. Dat tekort ligt nog hoger: op 1,3% of 5,9 miljard euro, ruim 2 miljard meer dan voorzien door deze regering.

In een reactie wijst minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) erop dat deze regering van haar voorganger een tekort erfde van 3%. "Twee derde van de weg is dus afgelegd", aldus de minister. Dat klopt, alleen heeft de lagere rente daar flink bij geholpen. En die blijft niet eeuwig laag. Daarom vinden verschillende economen dat de regering een kans gemist heeft om het budget op orde te brengen. Ze heeft wel degelijk gesnoeid, maar niet genoeg om haar lastenverlagingen te compenseren en het budget gezonder te maken.

Uitzondering

Onze staatsschuld zou volgend jaar lager uitvallen dan eerder voorspeld en zakt tot onder de 100%, iets wat geleden is van 2010. Maar aangezien het begrotingstekort nog zal toenemen, is dat niet voldoende voor de Commissie. Enkele weken geleden kreeg ons land dan ook al een waarschuwing in de bus, net als Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Boodschap: extra maatregelen nodig. Al hoopt de regering een uitzondering te krijgen op de Europese regels, omdat ze veel hervormd heeft.

De Commissie schat dat onze economie volgend jaar met 1,5% zal groeien, maar daarmee bengelen we een stuk onder het Europees gemiddelde van 2%. Enkel Italië doet slechter. Van Overtveldt benadrukt dat andere lidstaten veel zwaarder geleden hebben onder de crisis. "Dat zij nu opnieuw meer groeien, is logisch." (ARA/LDS)