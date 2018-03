Gastland krijgt slaag 24 maart 2018

Een afgang voor de ene, een geweldige generale repetitie voor de andere. In het Luzhniki-stadion in Moskou, waar op 15 juli de WK-finale plaatsvindt, verloor gastland Rusland met 0-3 van Brazilië. Ook zonder Neymar zorgden Miranda (53'), Coutinho (62' penalty) en Paulinho (66') voor zware cijfers. Doelman Akinfeev voorkwam met enkele goede reddingen nog een blamage. Dinsdag speelt Brazilië in Duitsland, Rusland ontvangt in Sint-Petersburg Frankrijk. (WDK)

HLN