Gasthuisberg COLUMN | RIK TORFS 29 december 2018

00u00 0

Ik vind in de overvolle cafetaria van Gasthuisberg een stoel aan de verste tafel tegen het raam. Daar ga ik zitten met een kopje zachte koffie. Aan de automaat kan je kiezen tussen zachte en sterke. Normaal kies ik sterke, maar in het ziekenhuis zachte. Daar is gezondheid belangrijk.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN