Exclusief voor abonnees Gastheer Pieters start dramatisch GOLF 31 mei 2019

00u00 0

Zo had hij zijn 'thuistoernooi' niet ingebeeld. Thomas Pieters is teleurstellend begonnen aan de Belgian Knockout in Schilde. Hij startte de eerste ronde met zes slagen boven par. Pieters staat daarmee 143ste en zal een mirakel nodig hebben om de 'cut' te halen. Nicolas Colsaerts prijkt op plek 117 met een score van +3. Thomas Detry is met voorsprong de beste landgenoot op plaats elf. Na vijf birdies en slechts één bogey noteert hij vier onder par. De Zweedse leider Anton Karlsson deed nog vier slagen beter. Vandaag staan nog 18 holes op het programma, daarna volgt de cut. (VDVJ)