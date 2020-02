Exclusief voor abonnees Gasexplosie Paardenmarkt: huurder (51) moet naar strafrechter 20 februari 2020

Eén van de huurders van het appartementsgebouw aan de Antwerpse Paardenmarkt dat begin 2018 verwoest raakte bij een dodelijke gasexplosie, is doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De 51-jarige man uit Sint-Niklaas zal zich moeten verantwoorden voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke brandstichting. Bij de ontploffing op 15 januari 2018 werden drie huizen op de Paardenmarkt volledig verwoest, met twee dodelijke slachtoffers en enorme materiële schade tot gevolg. Enkele maanden voor de explosie had er zich al een gaslek voorgedaan. Volgens het parket was de huurder daarvan op de hoogte, maar gaf hij er onvoldoende gevolg aan. De slachtoffers hebben tot nu toe nog geen enkele vergoeding gekregen. Als de huurder veroordeeld wordt voor onopzettelijke doodslag, moet zijn verzekering de slachtoffers betalen.

