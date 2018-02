Gas geven en vertrekken? Was het maar zo 21 februari 2018

Alstublieft, zo ziet u ook eens hoe het stuur van een Formule 1-rijder eruitziet. Starten, schakelen en gas geven, zo simpel is het allemaal niet. 1.001 toetsen zitten er op het stuur van de nieuwe bolide van Alfa Romeo-Sauber. De Zwitserse renstal stelde gisteren de C37 voor, de wagen waarmee het team straks het F1-seizoen zal starten. Voor Alfa Romeo wordt het de grote terugkeer in de Formule 1, nadat het in 1985 afscheid nam van de sport. De motorkap, met het logo van Alfa Romeo erop, kleurt rood, terwijl de rest van de wagen in wit gehuld is. Vorig jaar eindigde het team nog op de laatste plaats in de competitie voor constructeurs. Komend jaar moeten Marcus Ericsson en Charles Leclerc punten sprokkelen voor de renstal.

