Garcia slaat mea culpa

Zelden iemand zo zien balen als Pol Garcia. Ook zelden iemand zo groot gezien in het verlies. Hij had zich zijn wederoptreden na blessure en zijn eerste match in 2020 natuurlijk anders voorgesteld. "Wij begonnen met de beste intenties aan de match. Maar het liep snel mis. Ik weet dat ik aan de basis lag van de strafschop die Gent op voorsprong bracht. Daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid op. Ik wou die gast afblokken omdat ik dacht dat hij ging afdrukken. Maar hij houdt dan plots in, om vervolgens makkelijk te gaan liggen. Slim van hem. Rot voor mij."

