Garcia drietal weken out, Suzuki ziek 17 augustus 2019

De adductorenblessure van Pol Garcia (STVV) valt mee. Er is sprake van een minuscuul scheurtje in het vlies en niet in de adductor zelf. Hij is drie tot vier weken out. Yuma Suzuki is ziek. De Argentijnse spits Facundo Colidio is nog niet speelklaar. Kenny Steppe (lies) is ten vroegste komende week weer klaar voor het grote werk. (FKS)