Garagisten verbouwen in Vlaanderen bestelwagens voor mensensmokkelaars: ondraaglijk heet in piepkleine verborgen ruimtes BJORN MAECKELBERGH

07 januari 2019

05u00 12 De Krant Vlak voor de feestdagen heeft Bulgarije een 41-jarige man overgeleverd aan ons land. Vanaf woensdag staat hij in Gent terecht als kopstuk van een bende die op grote schaal migranten door ons land smokkelde. Speciaal daarvoor liet de Bulgaar in Oost-Vlaamse garages piepkleine bergruimtes in voertuigen bouwen.

Zaterdag, 2 juli 2016. Grensovergang Dover. Een politieman kijkt in de laadruimte van een witte Iveco met Bulgaarse nummerplaat. Leeg. Maar volgens hem klopt er iets niet. De politieman stapt de bestelwagen aan de buitenkant af. Voet voor voet. Het tellen van zijn stappen sterkt zijn buikgevoel: de laadruimte aan de buitenkant is gewoon te groot voor wat hij binnen te zien krijgt. Ondanks de lege laadruimte, vraagt de politieman de chauffeur de twee achterdeuren van de camionette te openen. Volgens de chauffeur kan dat niet. "Kapot", zegt hij. Terwijl de politieman aan de deuren rammelt, hoort hij uit het niets stemmen.

Vernuftig systeem

Eens de deuren open, blijkt er met een tweede paar deuren een geheime tussenruimte te zijn gebouwd. Daarin zijn banken van amper 30 centimeter diep gemonteerd om migranten boven elkaar te stapelen. Er zitten er nu vijf. Een moeder en haar vier kinderen. Drie ervan zijn minderjarig. Dit was de eerste keer dat de smokkelbende tegen de lamp liep met hun vernuftig systeem. Want tot dan propten criminele bendes doorgaans liefst zo veel mogelijk transmigranten in busjes zonder zetels. Zoals met Mawda vorig jaar.

Na de ontdekking in Dover werden politie en douanediensten in binnen- en buitenland gevraagd extra waakzaam te zijn voor verbouwde voertuigen. Die samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Bulgarije wierp vruchten af. Tegen oktober 2017 hadden ze 55 gelijkaardige transporten onderschept - goed voor 453 gesmokkelde transmigranten. Vijftien transporten konden aan België worden gelinkt. Daarbij werden 96 transmigranten onderschept. Onder hen 32 kinderen. De speurders zijn ervan overtuigd dat ze met het onderzoek een hele smokkellijn hebben opgerold. De route vertrok in Afghanistan en Pakistan, liep vervolgens via Turkije en Bulgarije naar West-Europa en had het Verenigd Koninkrijk als eindbestemming.

Het federaal parket heeft voor de gigantische mensensmokkel 16 verdachten voor de correctionele rechtbank in Gent gesleept. Overmorgen, woensdag, begint het proces. Vlak voor de feestdagen droeg de Bulgaarse overheid nog Aldin N. (41) over aan ons land. De Bulgaar wordt beschouwd als de leider van de Belgische cel van de internationale smokkelbende. Hij gebruikte zijn Bulgaarse contacten die hier legaal in het land waren. Onder hen garagisten. De Belgische cel was daardoor onder andere gespecialiseerd in het verbouwen van bestelwagens, lichte vrachtwagens en opladers. Altijd met één doel: een onvindbare bergruimte voor transmigranten creëren.

Ondraaglijk heet

Vier maanden na de ontdekking in Dover botste de politie in Calais op een zoveelste slachtoffer van de bende. Ze hadden een migrant verstopt onder de motorkap van een Nissan Serena. Zijn lichaam raakte het warme motorblok. Om hem een beetje ruimte te geven hadden de garagisten het reservewiel, de radiator en de ventilatie verwijderd. Alles samen beschikte hij over een gat van 74 cm hoog, 63 cm lang en 35 cm breed.

Het onderzoek legde wel meer schrijnende toestanden bloot. Terwijl de bende chauffeurs uit Bulgarije liet overvliegen naar Zaventem en Amsterdam werd er helemaal geen rekening gehouden met de veiligheid van de transmigranten. De mensen die in de geheime ruimte tussen de deuren werden opgesloten, konden die van binnenuit zelf niet openmaken. Aan de bovenkant van de banken staken hier en daar de scherpe kant van schroeven uit. Als ze er met 9 in werden opgesloten, moesten ze er wel met hun billen op gaan zitten. Ook zuurstof was er amper. Garagisten in Zelzate en Hamme maakten wel gaten in de bovenkant, maar die werden met rubber dichtgemaakt als het regende. Anderzijds kon het tijdens de urenlange ritten ook ondraaglijk heet worden in de geheime bergruimte. Een chauffeur van zo'n transport klaagde in een afgeluisterd gesprek dat hij al vijf keer had moeten stoppen omdat hij zelf bevangen was van de hitte achter het stuur.

Gek worden

De bende liet in hun garages in Oost-Vlaanderen ook trailers ombouwen. Ze maakten een soort houten kooi waarin telkens vijf mensen stiekem mee konden 'reizen'. Toen de politie zo'n transport onderschepte, bleek dat de chauffeur de bergruimte enkel kon openen door aan de buitenkant twee bouten los te draaien. Uit een afgeluisterd telefoongesprek blijkt dat de leider van de Belgische cel wist hoe gevaarlijk dat was. Een ander bendelid vertelde hem namelijk dat hij de nieuwe ruimte had getest. "Ik ben er maar 7 minuten in kunnen blijven. Ik kreeg geen lucht en werd er gek", zei hij tegen zijn baas.

Voor een volledig traject betaalden transmigranten de bende 10.000 euro. Voor de levensgevaarlijke rit vanuit Frankrijk of België naar Engeland moest elke passagier 1.300 euro ophoesten. Geen enkele transmigrant stelde zich burgerlijke partij. Om hen toch een stem te geven deed Myria dat wel. Myria is het vroegere Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.