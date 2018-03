Garagist promoot autodelen 10 maart 2018

Garage Van der Linden aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg promoot autodelen. "We zijn een garage die niet aan een merk gebonden is, dus kunnen we dit doen. We merken dat er qua mobiliteit al heel wat veranderd is. We boden al elektrische fietsen aan", legt verkoper Patrick De Smet uit. "Natuurlijk proberen we klanten geen nieuwe wagen uit het hoofd te praten. Maar autodelen kan een aanvulling zijn." De garage wordt de eerste franchisenemer van Stapp.in, een nieuw autodeelplatform. Gent telt 9.000 autodelers en hoopt tegen 2020 de kaap van 20.000 te ronden. (EDG)