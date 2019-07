Exclusief voor abonnees Garagist die naar tandarts moet kan 'microafwezigheid' vragen 04 juli 2019

Arbeiders uit de garagesector die pakweg naar de tandarts moeten of een technicus aan huis verwachten, kunnen daarvoor vanaf volgend jaar 'microafwezigheid' aanvragen. Om de balans tussen werk en privéleven te verbeteren, wordt het mogelijk twee uur per maand het werk voor dringende privézaken te verlaten. De werkgever moet toestemming geven, maar werknemers hoeven geen bewijs voor te leggen. Wie microafwezigheid gebruikt, lijdt ook geen loonverlies. De verloren tijd moet wel worden ingehaald. De maatregel is een onderdeel van de kader-cao die de werkgevers en de vakbonden van de sectoren autohandel, koetswerk (carrosserie) en metaalhandel onlangs hebben gesloten.