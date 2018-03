Garageverkoop op Briekenhoek 16 maart 2018

00u00 0

In wijk De Briekenhoek vindt morgen van 8 tot 17 uur voor de zevende maal een garageverkoop en rommelmarkt plaats. De deelnemers zijn herkenbaar aan de ballonnen aan de gevel. Bezoekers zijn welkom in de Barrierestraat, het laatste deel van de Kasteelstraat, Westmolenstraat, Wallestraat, Draperiestraat, Hansbekestraat en Komenwegelke. Er waren woensdag al ruim dertig deelnemers. Deelname kost 5 euro. Inschrijven kan nog via 056/31.26.45. (DBEW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN