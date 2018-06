Garage krijgt Porsche van Piqueur terug 26 juni 2018

Een Porsche Carrera GT van 650.000 euro die eerder toebehoorde aan zakenman Jeroen Piqueur is terug bij z'n rechtmatige eigenaar. Hoewel ook de curatoren van de failliete Optima Bank aanspraak maakten op de luxewagen, hebben de onderzoeksrechter en beslagrechter nu vastgesteld dat hij wel degelijk toebehoort aan garage Vandenberghe uit Sint-Martens-Latem. "Deze zaak heeft me veel geld gekost en imagoschade toegebracht", zegt zaakvoerder Vincent Vandenberghe. Het bedrijf, gespecialiseerd in exclusieve wagens, kocht de Porsche van Piqueur anderhalf jaar voor het faillissement voor 500.000 euro. Intussen zou de waarde dus echter al flink gestegen zijn. (DJG)

