Ganvoula wellicht in basis 03 februari 2018

00u00 0

Frank Boeckx moet forfait geven. Hij ondergaat een tweede onderzoek aan de rug vooraleer een beslissing wordt genomen over een operatie. Amuzu was de afgelopen dagen ziek, net als Teodorczyk. Het blijft afwachten of het duo speelklaar geraakt voor zondag. Ganvoula lijkt te starten in de spits. "Hij is nog jong en doet op training goede dingen. Ik zie hem niet als speler op overschot", aldus Vanhaezebrouck. Trebel is geschorst. (NVK/MJR)