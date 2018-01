Ganvoula "Niet slecht voor eerste match" 22 januari 2018

Silvère Ganvoula was dé grote verrassing in de basiself. De Congolese spits kon zich tijdens zijn uitleenbeurt aan KV Mechelen niet doorzetten en keerde met hangende pootjes terug naar het Astridpark. Nu kwam hij dus uit het niets aan de aftrap. "Ik ben blij met deze kans en met het vertrouwen dat de trainer me gaf. Wat ik van mij eigen prestatie vond? ça va, voor een eerste match liep het niet slecht. Echte kansen kreeg ik niet, maar ik heb gedaan wat er van mij werd gevraagd: werken in functie van de ploeg. Ik vind niet dat ik tijd verloren heb in Mechelen, ik heb er veel bijgeleerd. Je gaat me dan ook geen slecht woord horen zeggen over KV. Die mensen hebben andere keuzes gemaakt, maar dat is voetbal. Nu ben ik opnieuw bij Anderlecht en wil ik keihard blijven werken om nieuwe kansen af te dwingen." (KDC)

