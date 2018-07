Gano vier jaar naar Standard 02 juli 2018

Standard heeft zijn nieuwe aanvaller. Zinho Gano (24) komt over van KV Oostende en tekent voor vier seizoenen bij de Rouches. De aanvaller verliet gisteren het oefenkamp van de kustploeg om de laatste details van zijn transfer af te ronden. Gano maakte vorige zomer de overstap van Waasland-Beveren naar Oostende voor 2,5 miljoen euro, maar daar kon hij nooit helemaal doorbreken - mede door een conflict met trainer Custovic. Bij Standard moet de aanvaller de concurrentie aangaan met Duje Cop en Renaud Emond. Hij sluit in principe eerstdaags aan op de stage van de Rouches in Nederland. (TTV/FDZ)