Gano verkiest Genk boven Standard

Zinho Gano (24) trekt dan toch niet naar Standard. Genk snoepte de aanvaller in extremis weg voor de neus van de Rouches. Op Sclessin werd er zondagavond al geklonken op de komst van de spits van KV Oostende, maar gisteren volgde de ontnuchtering. Onder impuls van Philippe Clement wou Genk na wekenlang talmen in extremis doorduwen voor Gano. KVO ontving een hoger bod dan dat van de Luikenaars, de speler kreeg ook betere garanties vanuit Limburg. Gano hakte de knoop door en tekende voor vier seizoenen in de Luminus arena. Vandaag vervoegt hij zijn nieuwe ploegmaats op oefenkamp in Horst. Clement weet welk vlees hij in de kuip heeft - hij had Gano al onder zijn hoede bij de beloften van Club Brugge en in dienst van Waasland-Beveren. KVO is dan weer blij dat het van het hoge loon van Gano verlost is. Het recupereert ook nagenoeg volledig de 2,5 miljoen euro die het vorig seizoen betaalde aan W.-Beveren. (TTV/MVS)

