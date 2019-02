Ganna wint openingstijdrit, Lampaert zesde RONDE VAN DE PROVENCE 15 februari 2019

De eerste profzege voor Filippo Ganna is een feit. Het 22-jarige talent van Team Sky klokte in de openingstijdrit van de Ronde van de Provence de beste chrono. Hij realiseerde 10:05 over 8,9 kilometer en was daarmee In Les Saintes-Maries-de-la-Mer negen tellen sneller dan Sebastian Langeveld (EF-Education First). De Nederlander had lang de besttijd in handen, maar moest dan toch zijn meerder erkennen in de Italiaan. Rémy Cavagna (Deceuninck-Quick.Step) legde beslag op de derde podiumplaats. Aan Belgische zijde vielen de prestaties van Yves Lampaert en Sep Vanmarcke op. De Belgische kampioen op de weg eindigde als zesde op negentien seconden. Vanmarcke eindigde negende. Jimmy Janssens tekende voor een knappe dertiende plaats. (DMM)

