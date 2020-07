Exclusief voor abonnees Gangsters takelen broers toe, maar vergissen zich van adres 08 juli 2020

00u00 0

Minstens drie gemaskerde verdachten zijn zondagnacht binnengevallen in een woning in Borgerhout, bij Antwerpen. Twee broers moesten het ontgelden en werden met messen aangevallen. Eén van hen moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook de moeder van de familie raakte gewond toen zij in het tumult van de trap werd geduwd.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen