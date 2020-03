Exclusief voor abonnees Gangsters overvallen hotelgast omdat hun pistool nog in de kamer ligt 19 maart 2020

00u00 0

Twee Israëlische gangsters die tot vijf jaar cel riskeren voor een overval op een diamantair in Antwerpen, hebben voor die roof een hotelgast in Amsterdam de schrik van zijn leven bezorgd door een vergeten pistool te komen ophalen in zijn kamer. Eén gangster stapte op 31 juli 2019 binnen in een juwelierszaak in de Vestingstraat in Antwerpen. Hij zette een pistool tegen het hoofd van de zaakvoerster, sloeg haar ermee en deed haar handboeien om. Hij ging ervandoor met vier ringen ter waarde van 60.000 euro. Eén dag na de feiten werden de twee verdachten opgepakt. Op hun proces wees Kris Luyckx, de advocaat van de zaakvoerster, op het buitensporige geweld van de gangsters. "Die mannen schrokken voor niets terug. Enkele dagen voor de overval hebben zij een onschuldige hotelgast in Amsterdam overvallen. Ze hadden hun pistool in de boxspring van kamer 102 verstopt. Toen ze weer wilden inchecken, was die kamer verhuurd en zijn ze 's nachts gewoon die kamer binnengevallen. Ze hebben die gast zijn bed omgekeerd, het pistool eruit gehaald en zijn in hun eigen kamer op dezelfde gang gaan slapen."

