Gangsters overvallen bejaard koppel in ware commandostijl 20 maart 2019

Vijf gangsters hebben maandagavond een bejaard koppel overvallen in hun huis in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem. De daders gingen erg brutaal te werk: drie van hen stampten de voordeur in en de anderen drongen langs achteren binnen. "Ik kreeg een keukenmes op mijn keel", vertelt slachtoffer Marguerite De Stabel (89). "Ondertussen rukten ze de ringen van mijn vingers en roofden ze ons huis leeg. Mijn man werd meerdere keren met het hoofd tegen een marmeren vensterbank geslagen." De gangsters, die Frans spraken, beweerden dat ze van de politie waren en een huiszoeking kwamen doen. "Ze zochten staven goud", aldus Marguerite. "Ik probeerde uit te leggen dat we dat niet hadden, maar dat maakte hen alleen agressiever." De daders zijn uiteindelijk vertrokken met een aanzienlijke buit aan geld, juwelen en dure horloges. Ook bij de zoon van het koppel, die achter zijn ouders woont maar niet thuis was, braken de mannen in.

