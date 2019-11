Exclusief voor abonnees Gangster schiet op politie tijdens inval wietplantage 27 november 2019

00u00 0

Bij een politie-inval in wietplantages heeft een verdachte schoten gelost op de politie. Dat gebeurde in het Limburgse Zutendaal. Op vijf adressen werden in totaal bijna 4.000 wietplanten ontdekt. "Niemand raakte gewond, maar dit geeft aan dat de uitbating en bewaking van dergelijke plantages steeds meer in handen komt van criminele bendes die geen gevaar schuwen", klinkt het bij het parket.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu